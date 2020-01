Ingegner Artale, abbiamo ricevuto segnalazioni sul fatto che la sua storia sarebbe incongruente e riporterebbe diversi errori storici.

«Io direi di non prendere questi argomenti»

In che senso?

«Di non parlarne».

Ma lei smentisce le accuse che le vengono rivolte?

«Lei mi sta facendo un'intervista e io le chiederei di non farla, anche perché io da due anni sono reduce da gravi problemi di salute. Adesso sto riposando e non posso stare molto al telefono».

Ci sembra giusto e doveroso informarla che più di qualche grande esperto, pure all'interno della comunità ebraica, mette in dubbio le sue testimonianze.

«Preferisco tacere».

Incurante di ciò che dice il Centro di documentazione ebraica di Milano?

«Si, io vado avanti».

Secondo lei per quale motivo la accusano?

«Mi sta facendo delle domande a cui preferisco non rispondere, preferisco se possibile non trattare questo argomento. È molto doloroso».

Molto doloroso per quale motivo?

«Mi sta facendo ancora domande».

Sì, ci sembra giusto capire la sua posizione.

«Io vado avanti con le mie testimonianze».

Ma a fare queste accuse sono persone qualificate per il ruolo che ricoprono nella comunità ebraica.

«Facciamogliele fare...».

Lei sapeva di queste accuse?

«Certamente sì»

E il fatto che lei sarebbe nato a Cosenza e non a Rostock?

«Legga il mio libro, capirà».

Ad Auschwitz è stato internato davvero?

«Legga il mio libro e capirà».

G.P.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA