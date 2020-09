Da ingegnere qual è (e il governatore Luca Zaia ogni due per tre gli ricorda di essere), Gianpaolo Bottacin non poteva che partire da un numero per esprimere la sua riconoscenza agli elettori: «9.078 volte grazie! In una provincia con solo 200.000 abitanti è un risultato clamoroso». Come a dire, e per una volta proviamo noi a calcolare la proporzione, che quasi 5 bellunesi su 100 hanno votato per l'assessore alla Protezione civile e all'Ambiente uscente. Ma con tutta probabilità anche rientrante, considerato l'apprezzamento che più volte il governatore ha dimostrato pubblicamente nei confronti del 50enne, già capogruppo a Palazzo Ferro Fini e presidente della Provincia di Belluno, quindi di nuovo in Consiglio regionale e in contemporanea pure in Giunta. I fascicoli con l'etichetta Vaia e Pfas sono ancora aperti sul tavolo dell'uomo delle emergenze, insieme alla collega Manuela Lanzarin al fianco di Zaia nei lunghi mesi della diretta alle 12.30 per l'aggiornamento sul Covid. Sarà anche vero che «gli ingegneri non vivono ma funzionano», come ironizza il presidente, ma nel caso di Bottacin sembrano avere pure un cuore: «Non ho parole per descrivere l'emozione che mi avete dato...».

