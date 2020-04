IL BOLLETTINO

VENEZIA Per quanto tempo si è cercata la luce in fondo al tunnel? Adesso pare di vederla. Sta calando il numero dei ricoveri, degli accessi in terapia intensiva e pure dei decessi per Covid-19. Cifre che hanno spinto l'Istituto Superiore di Sanità, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza sanitaria, a parlare di «fase 2, se questi dati si confermano». Ipotesi che sembra essere messa a rischio solo da chi continua a violare le norme anti-contagio, dopo il nuovo boom di furbetti denunciati: oltre 9mila nelle ultime 24 ore.

ITALIA

Sono 91.246 i malati di coronavirus in Italia, 2.972 in più (+3,37%) rispetto a sabato, ma rallenta l'incremento del numero di vittime, in tutto 15.887. A far sperare, nonostante il pesante bilancio, è l'ultimo dato sui 525 decessi in un giorno (+3,42%). «È il numero più basso di deceduti dal 19 marzo ad oggi», ha detto il capo nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, facendo riferimento a una data dalla quale le cifre sui decessi giornalieri non erano mai più scese sotto la soglia psicologica dei 400 morti per il virus. Non solo. Continuano a diminuire, per il secondo giorno consecutivo, gli accessi in terapia intensiva. Sono 3.977 i malati in rianimazione, 17 in meno, mentre per la prima volta anche le cifre sui ricoverati con sintomi si riducono: ora sono 28.949 ovvero 61 in meno. Numeri meno confortanti sul nuovo aumento di guariti: solo 819 in più per un totale di 21.815.

Ma la curva ormai sembra scivolare verso la direzione attesa. «Se questi dati si confermano, dovremo cominciare a pensare alla fase 2», ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Parole che volgono timidamente uno sguardo al segnale di lento alleggerimento delle misure, che potrebbe segnare la progressiva fine della quarantena italiana, passando dal contenimento del virus al mantenimento per il riavvio di alcune attività. Resta però chiaro che la sperata discesa è solo all'inizio e per questo ancora fragile. «La costante attività delle forze dell'ordine è un buon deterrente, ma è importante che vengano mantenuti comportamenti molto stringenti. Confidiamo nell'atteggiamento della popolazione, che deve essere corretto con il comportamento che viene richiesto. Dunque non bisogna abbassare la guardia», ha avvertito Borrelli in vista delle giornate di Pasqua e Pasquetta, giorni in cui si rischia un nuovo record di furbetti pronto ad essere scongiurato con l'aumento di controlli in quelle date.

VENETO

Nel confronto tra Regioni, la Lombardia ha sempre il triste primato di casi totali e decessi. Anche di tamponi (149.984), ma inseguita dal Veneto (140.910), che peraltro resta al quarto posto per numeri di vittime e anche di contagiati. Anche in Veneto si conferma la tendenza positiva. «Questa settimana sta dando una direzione - ha detto il governatore Luca Zaia - abbiamo già 4 bollettini positivi, anche oggi (ieri, ndr) vi sono meno pazienti ricoverati». In serata, poi, il saldo dei ricoverati in terapia intensiva si è azzerato: erano 327 sabato, sono rimasti 327. Tra l'altro sono arrivati 12 pazienti dalla Lombardia: 6 Covid e 6 no Covid. I casi di contagio sono saliti a 11.407 (+461) e va registrato un nuovo caso positivo nel cluster di Vo'. Sono saliti i negativizzati virologici (963, +40), mentre sono diminuiti i veneti in isolamento domiciliare (19.987, -71) e sono cresciuti i dimessi (+38). I morti ieri sono stati 30, di cui 8 in strutture non ospedaliere, principalmente case di riposo.

La giornata di ieri in Veneto ha segnato il sorpasso del focolaio di Verona (2.715 casi positivi) su Padova (2.712, esclusa Vo'), mentre il Polesine resta una sorta di isola felice con appena 188 contagiati.

Nel complesso, comunque, sono numeri che fanno ben sperare. «La direzione è segnata - ha detto Zaia - ma bisogna che si consolidi, certo è che se i cittadini non rimangono in casa si fa presto a ripartire con l'epidemia».

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia i casi di positività accertata al tampone per il coronavirus sono 2.048, con un incremento di 62 unità rispetto a sabato. I pazienti totalmente guariti sono 232, mentre quelli clinicamente guariti (vale a dire persone senza più sintomi, ma non ancora negative al tampone) sono 299. Ieri 9 decessi che portano a 154 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione. La provincia più colpita è quella di Udine con 786 casi, seguita da Trieste con 670 casi, Pordenone con 470 e Gorizia con 116, ai quali si aggiungono 6 persone non residenti in Friuli Venezia Giulia. Rimangono 50 le persone che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati in altri reparti risultano essere 185 e le persone in isolamento domiciliare 1.128.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

