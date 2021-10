Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIASAN DONATO MILANESE Tre ore dopo lo schianto, il primo a raccontare cosa si vede sulla scena del disastro è un funzionario dei vigili del fuoco, Carlo Cardinali. «Ma, per favore, non fatemi parlare dei corpi. Li stiamo ancora cercando, non riusciamo nemmeno a capire quanti fossero i passeggeri», dice a mezza voce. L'impatto del Pilatus PC 12 monoelica contro un edificio in costruzione è stato talmente devastante che del...