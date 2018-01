L'inferno sull'A21 causato dal camionista distratto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BRESCIA Restano ancora al momento senza nome le cinque persone morte carbonizzate nell'auto con targa francese che ieri pomeriggio nel tratto autostradale della A21 tra i caselli di Brescia sud e Manerbio è stata agganciata da un mezzo pesante e trascinata contro un'autocisterna carica di benzina che ha preso fuoco. «D'accordo con l'autorità giudiziaria non saranno fornite le generalità delle vittime fino a quando non sarà completato il riconoscimento di tutte» ha detto in serata la comandante della polizia stradale di Brescia Barbara...