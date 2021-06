Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INFERNOCOLLE SANTA LUCIA (BL) Dopo il vento di Vaia che scoperchiò vari edifici ieri, a Canazei di Colle Santa Lucia, paesino in provincia di Belluno, è stata la volta del fuoco. L'incendio, poco dopo le 14, ha iniziato a propagarsi da un rustico per diffondersi poi tutto attorno. Delle sette case e tre fienili vista monti Pelmo e Civetta, nel piccolo borgo sono rimaste cinque abitazioni. Evacuata per sicurezza una famiglia composta da...