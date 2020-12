Duecentotrenta dosi, divise tra Ulss 6, Azienda ospedaliera e Iov. Sono quelle arrivate a Padova, scortate dai carabinieri, e che verranno utilizzate oggi a Padova per l'inizio della campagna di vaccinazioni anti-covid. Tra consapevolezza scientifica ed umana emozione.

«Mi sento come un apostolo in missione, che crede nel valore della ricerca e nella sicurezza del vaccino afferma Vito Cianci, direttore del Pronto soccorso di via Giustiniani - Ritengo che questa sia la strada maestra per uscire fuori dalla pandemia. Per questo mi vaccino». Ed è un po' una predestinata Alessandra Ferronato, infermiera coordinatrice dell'unità operativa complessa del reparto di recupero e della rieducazione funzionale dell'ospedale di Camposampiero: «La nostra Ulss 6 ha cercato sanitari volontari sulla cinquantina d'anni, ma non ha raggiunto abbastanza adesioni, così hanno telefonato pure a me. Pur non rientrando nel parametro dell'età, ho detto sì. Il vaccino? Il più bel regalo di Natale. E anche un atto d'amore, oltre che verso me stessa, verso i miei pazienti e la mia famiglia».

All'Istituto oncologico veneto, la prima a farsi inoculare il contenuto della fialetta sarà Giusi Bonavina, direttore sanitario. Poi provvederà lei stessa a somministrare le altre 19 dosi a medici, infermieri e operatori sanitari che prestano servizio sia a Padova, che a Castelfranco.

