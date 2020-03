L'INDUSTRIA

VENEZIA Come dice la Cgil, la prova del nove sarà oggi. È lunedì, per cui riapriranno le aziende che non producono beni o servizi essenziali e che tuttavia non sono sottoposte alle restrizioni, ma che per la prima volta dovranno rispettare le prescrizioni definite dal protocollo nazionale e disciplinate dall'accordo regionale, rispetto a cui il governatore Luca Zaia ieri ha annunciato verifiche a raffica da parte degli ispettori delle Ulss. Non tutte le imprese, tuttavia, saranno di nuovo operative: fra le grandi, Luxottica ed Electrolux metteranno temporaneamente i dipendenti in cassa integrazione, per avere il tempo di attuare le nuove misure organizzative.

LE ISPEZIONI

Zaia ha ricordato nuovamente che «la chiusura delle aziende, così come delle scuole, non è una competenza della Regione». Ma le ispezioni sui luoghi di lavoro, quelle sì, per questo è stata promessa fermezza. «Abbiamo dato mandato a tutti gli Spisal del Veneto ha anticipato il presidente di cominciare subito un controllo, diciamo collaborativo ma a tappeto, di tutte le aziende, partendo da quelle più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e alla messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si facciano sconti a nessuno: non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori. La mia posizione è che si può lavorare in azienda solo se la sicurezza è totale, altrimenti vengono meno prima la sicurezza sanitaria del lavoratore e poi quella di tutta una comunità».

IL SINDACATO

Parole apprezzate dalle organizzazioni sindacali, che per questa mattina vedono solo due ipotesi alternative, come scandisce Christian Ferrari, segretario regionale della Cgil: «Vanno messi in totale sicurezza i lavoratori, in accordo con i loro rappresentanti. Dove ciò non è possibile, si sospendono le attività concordando con i sindacati il ricorso agli ammortizzatori sociali, per tutto il tempo necessario a fare gli interventi che servono. Chi pensasse a una terza possibilità, cioè far finta di niente e proseguire anche nel caso in cui ci sia rischio di contagio per le persone, si sbaglierebbe di grosso. Perché noi intendiamo utilizzare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, compreso lo sciopero, per fermare la produzione dove si rivelerà necessario».

IL FREDDO

È quanto già accaduto venerdì all'Electrolux, che a Nordest ha sedi a Susegana nel Trevigiano e Porcia nel Pordenonese, stabilimenti che oggi resteranno chiusi con i dipendenti in cassa integrazione. In mattinata si terrà una videoconferenza fra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, che ieri hanno comunicato la volontà del colosso del freddo di procedere poi con due ore di Cig al giorno e due turni da sei ore, in modo da evitare gli assembramenti in mensa. La stessa Rsu è però contraria ai contenuti dell'intesa sottoscritta nel weekend dalle categorie economiche e dalle parti sociali, basata sostanzialmente su tre elementi: il principio di base per cui le attività possono proseguire solo in presenza delle condizioni di salute e sicurezza; la necessità di un confronto preventivo con i sindacati nell'individuazione delle misure da applicare per non far correre rischi ai lavoratori; l'impegno codificato di ricorrere agli ammortizzatori sociali per il tempo necessario a mettere in sicurezza gli ambienti e il processo produttivo. Così, in particolare per la fabbrica di Susegana, il collettivo Skatenati Electrolux ha rilanciato la sua richiesta: «Chiusura di tutto da subito per almeno 15 giorni, troppo alto il rischio contagio da Covid-19. Treviso è una delle province più colpite, il virus è ormai presente in gran parte dei Comuni. Gli operai non sono carne da macello, stop a tutte le attività non strettamente indispensabili».

L'OCCHIALE

Più distese sono invece le relazioni alla Luxottica, dov'è stata concordata una fermata di tre giorni, dunque fino a mercoledì, delle attività produttive negli stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe nel Bellunese, Rovereto in Trentino e Pederobba nel Trevigiano, mentre il polo logistico di Sedico si bloccherà solo oggi e domani. «La sospensione delle attività permetterà di validare le misure di prevenzione e sicurezza già adottate e integrarle con le indicazioni del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento di Covid-19 negli ambienti di lavoro», ha riferito il gigante dell'occhiale. In questo caso azienda e sindacati avevano già siglato un accordo che anticipava, in alcuni casi anche in modo più estensivo, parte delle misure introdotte a livello nazionale, con «il rallentamento delle attività produttive e la rarefazione progressiva del personale nei reparti, l'implementazione di logiche di segregazione dei gruppi e degli ambienti di lavoro, il ricorso estensivo al lavoro agile per gli uffici, l'adozione collettiva di mascherine di protezione e l'introduzione di presìdi per il rilevamento della temperatura corporea agli ingressi». Le parti hanno inoltre convenuto sulla possibilità di ricorrere alla Cig anche nelle prossime nove settimane.

Angela Pederiva

