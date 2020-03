L'INDUSTRIA

PADOVA C'è chi si vede costretto a rallentare la produzione, chi addirittura ad azzerarla. E c'è chi, a causa dell'emergenza Coronavirus, rischia di non riuscire a far fronte alle commesse. Negli ultimi giorni la Malvestio Spa, sede a Villanova di Camposampiero nel Padovano, 210 dipendenti e un fatturato annuo di 36 milioni, è subissata di richieste. Produce, unica nel settore in Italia, letti di alta gamma per la terapia intensiva e semintensiva, indispensabili per fare fronte all'impennata di casi da Covid-19 e potenziare i reparti ospedalieri.

Da una settimana, coinvolgendo le Rsu aziendali, l'azienda ha concordato un piano di lavoro eccezionale, cui hanno aderito su base volontaria oltre 70 addetti alle linee specifiche di questi letti, che dallo scorso week end lavorano a turno anche il sabato e la domenica. «Sono orgoglioso della disponibilità, della maturità e del senso del dovere dei nostri dipendenti - afferma soddisfatto l'amministratore delegato Marino Malvestio - Non sono solo dei bravi lavoratori, ma anche dei bravi cittadini».

LE RICHIESTE

La prima regione a bussare alle porte dell'azienda è stata la Lombardia, una decina di giorni fa, seguita a stretto giro dal Veneto in particolare con le province di Padova, Vicenza, Verona e Treviso. Ma le richieste sono in arrivo un po' da tutta Italia - Lazio, Campania, Puglia - e, notizia di ieri, anche dalla Protezione Civile di Roma. Ormai la quota di richieste è di circa trecento. «Ce la stiamo mettendo tutta - aggiunge Malvestio - ma non sarà facile soddisfare tutte le commesse in tempi veloci. Per fronteggiare questa emergenza abbiamo privilegiato ovviamente le richieste provenienti dall'Italia, sospendendo le commesse all'estero, da Malta al Sudamerica». Le esportazioni interessano tutto il mondo, fino alla Nuova Caledonia.

LA PRODUZIONE

Ogni giorno non è possibile produrre più di due o tre letti da terapia intensiva e qualche decina di quelli da terapia semintensiva. Costo da duemila a 12mila euro. «Stiamo cercando di dare un ordine di priorità, la coperta però è corta e non sarà facile rispondere tempestivamente a tutti gli enti pubblici che hanno fatto richiesta». Tanto che si sta pensando di chiamare in servizio straordinario anche altro personale. E a quello già in servizio è stato riconosciuto, oltre alle maggiorazioni di legge, un incentivo straordinario. «Mi è sembrato giusto - dice ancora Malvestio - che a fronte del senso civico dimostrato anche l'azienda ci mettesse del suo». Oltre alla Malvestio, le altre aziende che producono letti dello stesso livello sono solo quattro nel mondo: due negli Stati Uniti, una in Repubblica Ceca e una in Polonia.

«Noi cercheremo di affrontare questa emergenza con il massimo sforzo, ma mi auguro che i nostri letti possano essere utilizzati il meno possibile», conclude l'ad con una nota di speranza.

Maria Grazia Bocci

