IL MONITORAGGIO

VENEZIA Torna a salire l'indice Rt. Negli ultimi 14 giorni il tasso di contagiosità è superiore a 1 in «undici regioni dove si sono verificati nelle ultime 3 settimane recenti focolai, ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali». Fra queste ci sono il Veneto con 1,28, stesso valore del Trentino, nonché l'Alto Adige con 1,43. È il quadro che emerge dal rapporto settimanale dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute, con il monitoraggio della situazione in Italia dal 27 luglio al 2 agosto.

IL BOLLETTINO

Ieri in Italia sono stati registrati 402 nuovi casi (249.204 dall'inizio) e 6 vittime (totale 35.187). Nel frattempo la Germania è tornata ai livelli del 7 maggio: 1.045 infezioni in una giornata. «Penso che sia un campanello d'allarme», commenta il professor Andrea Crisanti, secondo cui bisogna «controllare in modo più efficace chi arriva in Italia da Paesi a rischio». Al netto della situazione di Treviso, sono 47 in Veneto i nuovi contagi (20.371 in tutta l'emergenza), con le quarantene che schizzano a 4.971 (di cui 104 con sintomi). I ricoverati calano a 112 in area non critica e salgono a 9 in Terapia Intensiva. Un'altra vittima aggiorna il conto a 2.078. I 4 nuovi casi del Friuli Venezia Giulia portano il totale a 3.432. Negli ospedali i pazienti salgono a 13, mentre i decessi sono fermi a 346.

