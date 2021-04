Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Poco più di due mesi fa l'India contava una media di 11mila nuovi positivi al giorno, un'inezia per un paese di quasi 1,4 miliardi di abitanti. La prima settimana di marzo la curva è schizzata verso l'alto, si è impennata senza gradualità, e oggi il colosso asiatico ha 350mila positivi al giorno, 2.700 decessi (limitandoci a quelli ufficiali) per Covid in 24 ore, gli ospedali in crisi hanno finito l'ossigeno e i posti letto. E...