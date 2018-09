L'INDAGINE VERONA Sono stati arrestati con l'accusa di rapina pluriaggravata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEVERONA Sono stati arrestati con l'accusa di rapina pluriaggravata per un colpo messo a segno all'alba di venerdì in una casa a Goito (Mantova), dove un uomo anziano è stato picchiato con violenza da una banda, che gli ha anche rotto uno zigomo con un piede di porco nella frenetica ricerca di una cassaforte che non c'era e per un bottino di poche centinaia di euro. Un copione di identica violenza che ha terrorizzato tante volte nelle provincie di Mantova, Rovigo e Verona. A finire nella rete dei carabinieri sono stati quattro...