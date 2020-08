L'INDAGINE

VENEZIA Sono passati quasi cento giorni dalla riapertura delle attività produttive. Ma metà dei piccoli imprenditori veneti non vede la ripresa prima della fine del prossimo anno: proprio così, dicembre 2021, secondo i risultati del sondaggio condotto da Confartigianato Veneto su 1.500 associati. «L'incertezza commenta il presidente Agostino Bonomo blocca le assunzioni e gli investimenti. Le risorse messe in campo dal Governo siano dedicate alle leve per favorire gli investimenti. Ne va del futuro delle prossime generazioni».

INVESTIMENTI E ASSUNZIONI

Nel giorno del monito sui giovani lanciato da Mario Draghi, gli esiti di questa rilevazione (effettuata fra il 1° e il 5 agosto) fotografano un artigianato «colpito al cuore» (il 51,3% delle imprese ha perso oltre il 25% del fatturato), desideroso di ripartire ma per il momento «concentrato a resistere» (per il 76,2% l'obiettivo principale è la continuità aziendale), in una battaglia da combattere «con i propri collaboratori» (solo il 10,8% vorrebbe poter licenziare). In queste condizioni è però difficile fare previsioni e dunque gli investimenti sono al palo: il 78,1% li ha bloccati o non li ha proprio programmati. Inoltre il 63,2% dichiara che non ingaggerà nuovi addetti, nemmeno a fronte di incentivi; va un po' meglio nelle costruzioni, settore che segnala un 13% di propensione alle assunzioni contro un 6% nel manifatturiero, grazie alla crescita di una domanda spinta dalle detrazioni del 110%. Ma indubbiamente il pessimismo complessivo è legato al fatto che il 76,7% delle ditte interpellate è rimasto chiuso, per obbligo o per scelta, durante il lockdown.

AMMORTIZZATORI E PAGAMENTI

Questo contribuisce a spiegare il motivo per cui il 51,9% ritiene utile l'allungamento della cassa integrazione gestita dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato. Non a caso l'80,2% ha fatto ricorso all'ammortizzatore nei mesi di aprile e maggio e il 61,7% ha trovato una valvola di sfogo nella riduzione dell'orario. Buone notizie arrivano invece dai fronti dei pagamenti (sia dei clienti che ai fornitori) e dell'accesso al credito e ai contributi. Metà degli intervistati dichiara di essere stata saldata nei tempi stabiliti e il 27% dopo una dilazione concordata. A propria volta, il 71,7% delle aziende riferisce di aver onorato le fatture e il 21% di aver rispettato le proroghe richieste, tanto che solo il 7,3% non è riuscito a fare fronte ai debiti. Il 61,2% ha chiesto contributi a fondo perduto e il 36,4% nuovi finanziamenti, mentre il 53,8% ha preferito attingere a risorse proprie. Tra le ditte che hanno domandato prestiti, il 79,7% afferma di averli ricevuti agevolmente («grazie anche all'assistenza determinante delle territoriali di Confartigianato», chiosa l'organizzazione); il 53% li ha ottenuti entro un mese, il 31% entro due.

ATTENDISMO

Se questi sono i numeri, cosa occorre fare? «Bisogna evitare il rischio ripiegamento risponde il presidente Bonomo e che l'attendismo diventi stagnazione. Bene il sostegno alla cassa integrazione e la decontribuzione, ma gli effetti positivi si vedono dove ci sono prospettive di rilancio del mercato, come nel caso delle costruzioni. Fondamentale sono dunque la politica di rilancio del green new deal (il progetto europeo per la sostenibilità ambientale, ndr.), gli investimenti sulle tecnologie digitali, l'attenzione per processi di reshoring (il rientro delle produzioni delocalizzate, ndr.), in modo da attivare segnali di crescita della domanda».

