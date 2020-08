L'INDAGINE

VENEZIA Maggiore apertura al cambiamento, soddisfazione per l'arricchimento professionale e più fiducia nelle nuove piattaforme tecnologiche. Questo l'identikit dei docenti veneti delle Universi-Dad: nessun acronimo anglosassone dietro all'abbreviazione che cela in realtà la Didattica a distanza attivata dalle Università durante il lockdown. E se si dovesse dare un giudizio all'operato di prof e atenei sarebbe positivo, con voti ben sopra alla media in Veneto. Bastano pochi dati per dimostrare che la didattica a distanza ha salvato queste realtà: tre quarti delle università italiane hanno avviato le nuove lezioni ad appena una settimana dalla chiusura, la frequenza ai corsi non è diminuita, i programmi sono stati rispettati e quasi tutti i docenti hanno fatto almeno un appello online.

A fornire lo spaccato la ricerca svolta a fine semestre dal centro Luigi Bobbio dell'Università di Torino, in collaborazione con Unires, il centro interuniversitario di ricerca sui sistemi di istruzione superiore. L'indagine, coordinata da Francesco Ramella e Michele Rostan e realizzata dalla società di ricerche Questlab, ha coinvolto 3.398 professori e ricercatori delle università statali, dei quali 209 veneti, che hanno risposto a un articolato questionario online. Il confronto tra i dati nazionali e quelli regionali, mostra un Veneto performante. Qui infatti l'89% dei docenti è riuscito ad attivare la didattica a distanza entro il 13 marzo, a soli 5 giorni dalla chiusura, con una percentuale di 17 punti superiore alla media nazionale. Non solo, il 14% (+ 5% rispetto al resto d'Italia) ha colto l'opportunità per ripensare la propria didattica, per il 53% dei docenti intervistati, il numero di studenti presenti alle lezioni è rimasto invariato, per il 22% è aumentato e nel 20% dei casi è diminuito. Gli esami si sono svolti regolarmente e al momento dell'intervista, l'83% dei docenti aveva già tenuto almeno un appello online. L'85% degli universitari veneti (+ 5%) valuta positivamente il modo in cui i loro Atenei hanno affrontato l'emergenza e infine il 60% (+6%) vorrebbe che almeno una parte della didattica venisse svolta in forma mista, mentre il 39% (-5% unico dato negativo rispetto al resto d'Italia) vorrebbe tornare, appena possibile, alle sole lezioni in presenza. (r.ian.)

