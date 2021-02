L'INDAGINE

VENEZIA In quasi un anno di epidemia, il Covid ha ucciso di meno a Nordest che nel resto d'Italia. Pur evidenziando sensibili differenze tra la fase di primavera, la tregua estiva e l'ondata di autunno-inverno, i tassi di letalità del Veneto (2,62%) e del Friuli Venezia Giulia (3,30%) sono stati complessivamente inferiori alla media nazionale (3,42%). Il confronto emerge dall'ultima indagine dell'Istituto superiore di sanità, secondo cui tale evidenza è anche un'indiretta conferma della maggiore capacità diagnostica di queste Regioni: trattandosi del rapporto fra decessi e positivi, infatti, è chiaro che il dato risulta tanto più basso, quanto più alta è la base di calcolo, la quale inevitabilmente dipende anche dalla mole dei tamponi effettuati, che solo considerando i molecolari sono stati finora 4.204.507 per Venezia e 1.154.752 per Trieste.

IL METODO

Per affrontare un tema così delicato, sono necessarie alcune premesse di metodo. Innanzi tutto, a differenza del tasso di mortalità, fornito dal numero di decessi sul complesso della popolazione, il tasso di letalità è ottenuto dalla quantità di vittime sul totale delle infezioni. Il dato dei contagiati, però, non è certo come quello dei residenti: si conosce quello che si trova, per cui è evidente che più test si eseguono, più infetti si possono scovare. Come sottolinea l'Iss, «una ridotta capacità di tracciamento di casi asintomatici conduce a una di sottostima della popolazione infetta esposta al rischio di morte e alla conseguente sovrastima della letalità». In secondo luogo, i numeri comunicati dal ministero della Salute nel bollettino nazionale differiscono da quelli trasmessi al Sistema di sorveglianza, i quali risentono di un certo ritardo e dunque risultano inferiori nel periodo considerato (dal 20 febbraio 2020 al 13 gennaio 2021), ma vengono comunque preferiti dagli analisti perché sono più solidi.

IN 11 MESI

Ciò detto, nei primi undici mesi di emergenza in Italia sono stati diagnosticati e notificati 2.296.451 positivi, di cui 78.597 (3,42%) morti. Guardando il numero assoluto, il Veneto appare fra le prime cinque regioni, con 7.565 vittime (2,62%) su 289.188 infezioni. Invece il Friuli Venezia Giulia ne ha contabilizzate 1.710 (3,30%) su 51.869. I decessi sono avvenuti entro 30 giorni dalla diagnosi nel 90,48% dei casi in Veneto e nel 95,95% in Friuli Venezia Giulia, con tempi stimati rispettivamente in 6-19 e 5-16 giorni. Ancora una volta spiccano le differenze di genere: la letalità è più alta per gli uomini (2,79% tra i veneti e 3,42% tra i friulgiuliani) che per le donne (2,45% nella prima regione e 3,18% nella seconda).

IN 31 GIORNI

In generale in Italia l'epidemia ha visto l'impennata iniziale a febbraio-marzo (26,1 decessi ogni 100.000 residenti), un graduale calo fino a luglio, quindi una ripresa a ottobre (14,7), continuata pure a novembre e a dicembre, anche se l'Iss si riserva di approfondire questi ultimi due mesi quando i dati saranno consolidati. Ad ogni modo, il relativo contenimento autunnale, secondo la ricerca è dovuto alla combinazione di tre fattori: «Aumentata disponibilità di servizi ospedalieri dedicati; migliorate conoscenze in merito a possibili trattamenti terapeutici; aumentata capacità diagnostica con conseguente tracciamento di casi asintomatici e paucisintomatici a ridotto rischio di decesso». Com'è noto, però, nell'ultimo trimestre dell'anno il Nordest è stato travolto da un'ondata piuttosto importante. Basti già l'analisi dell'ottobre nero: in un solo mese il Veneto ha registrato 34.967 casi e cioè il 55,3% dei 63.269 complessivamente riscontrati da febbraio, così come il Friuli Venezia Giulia in quei trentuno giorni ne ha contati 7.242 su 12.171 e dunque il 59,5%.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA