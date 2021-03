L'INDAGINE

UDINE Centinaia di migliaia di mascherine sequestrate dai finanzieri, negli ospedali e nelle Rsa del Friuli Venezia Giulia, perché presentavano anomalie di tipo formale o documentale e, nel caso di alcuni modelli, alla prova dei test, avrebbero rivelato una capacità filtrante anche 10 volte inferiore rispetto a quanto imposto dagli standard. Nel mirino delle Fiamme gialle, come si legge in una nota inviata dall'Azienda regionale di coordinamento della salute ieri pomeriggio «nove partite di dispositivi individuali per un totale di circa 2,130 milioni di pezzi», anche se a ieri pomeriggio all'Arcs non era «nota la quantità del materiale non utilizzato e sequestrato».

I lotti finiti al centro dell'indagine contenevano filtranti facciali classificati Kn95, Ffp2 e Ffp3 risultati privi dei requisiti necessari per essere considerati dispositivi di protezione: come confermato dalla Finanza, erano stati acquistati dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza per essere distribuiti a infermieri e medici di ospedali e Rsa (anche reparti Covid), ma pure agli equipaggi delle ambulanze.

ACCERTAMENTI

Gli accertamenti dei finanzieri di Gorizia guidati dal comandante Antonio Magro hanno preso le mosse un paio di mesi fa, anche sulla scorta di alcune segnalazioni. Contestata la vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Secondo le analisi di laboratorio, infatti, un modello su due dei campioni acquisiti durante le verifiche è risultato classificabile come mascherina Ffp1 o di livello inferiore. Alcuni formati, infatti, avrebbero rivelato una capacità di filtrazione 10 volte al di sotto del livello previsto dagli standard europeo Ffp2 e cinese Kn95. Tutte le mascherine finite nel mirino dei finanzieri erano state validate - in virtù delle semplificazioni previste dalla normativa emergenziale - con la sola analisi della documentazione fornita dai produttori cinesi poi rivelatasi non veritiera. L'indagine potrebbe ora estendersi a livello italiano.

L'Azienda di coordinamento della salute Fvg ha fatto sapere che di questi lotti, tre non sono mai stati distribuiti «per palesi difetti; una partita, la più rilevante (1.010.000 pezzi) giace in magazzino a Pordenone; le 5 partite rimanenti sommano in complesso circa 754.000 pezzi ricevuti e distribuiti nel periodo marzo 2020marzo 2021». È stato disposto il ritiro delle mascherine ancora nelle disponibilità delle strutture sanitarie.

