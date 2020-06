L'INDAGINE

TRIESTE Un traffico internazionale di cocaina ed eroina stimato in 750 kg all'anno, un business da 8 milioni di euro, 26 soggetti finiti nella rete della Polizia di Udine e Trieste, facenti riferimento ad un gruppo criminale piramidale con centro direttivo e base di rifornimento a Rotterdam in Olanda, hub di smistamento in Friuli Venezia Giulia e diramazioni in altre cinque regioni italiane: Veneto, Lombardia, Liguria, Toscana e Umbria. Sono questi i dettagli dell'operazione Eat Enjoy coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trieste, originata da una confessione di un corriere triestino minacciato di morte dai boss per un presunto carico di droga sparito.

IL DOPPIO FONDO

La droga, purissima, partiva da una autofficina dei Paesi Bassi, covo del capo dell'organizzazione, Kasa Arian, 36enne albanese. Veniva trasportata in Italia da due corrieri, un 40enne di origini napoletane residente a Duino (Trieste) e successivamente da un 62enne friulano di Latisana (Udine), per mezzo di auto con un doppio fondo. Varcavano i valichi del Brennero o di Tarvisio per poi rifornire gli altri spacciatori, chiamarti a smerciare la droga tra le province di Gorizia, Perugia, Genova, Imperia, Grosseto, Pordenone, Savona, Lucca, Vicenza, Treviso, Milano, Brescia e Piacenza. I vari referenti territoriali erano circa una ventina, gran parte di nazionalità albanese, salvo altri due italiani, uno ligure e l'altro calabrese, individuati ad Arma di Taggia, in Liguria. Le indagini effettuate dai vari reparti anticrimine della Polizia di Stato hanno fatto emettere Ordinanze di custodia cautelare a carico di 26 persone, parte delle quali all'estero. Per 13 si sono aperte le porte del carcere, per gli altri i domiciliari. Le indagini sono state avviate a seguito delle dichiarazioni rese dal corriere di origini campane. L'uomo, preoccupato dall'accusa dell'organizzazione criminale - a suo dire infondata - di essersi appropriato di un carico di 14 chili di cocaina, dopo essere stato trattenuto a Rotterdam con metodi brutali dai suoi complici intenti a scoprire la fine del carico sparito, tornato in Italia aveva scelto di autodenunciarsi. Al suo posto nel frattempo era stato assoldato il 62enne di Latisana, il quale dal mese di aprile al luglio del 2018 ha introdotto in Italia e recapitato ai vari destinatari circa 32 kg di cocaina, a fronte di una somma di 500.000 euro consegnata ai vertici dell'organizzazione.

