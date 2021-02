L'INDAGINE

ROVIGO Fra i 30 pazienti della Geriatria di Rovigo risultati positivi sui 34 presenti nel reparto, nell'ambito del focolaio scoppiato all'inizio del mese, si sono già registrati due decessi. Che, secondo la ricostruzione del direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, sarebbero prevalentemente da attribuire alle patologie delle quali già soffrivano, perché tutti i degenti contagiati, «dal punto di vista del Covid sono asintomatici: abbisognano di cure e terapie per le motivazioni per le quali erano ricoverati in Geriatria, ma non manifestano problematiche respiratorie». A spegnersi due donne, di 89 e 76 anni, con quadri clinici fortemente compromessi. Una delle due potrebbe essere proprio il caso indice, da cui tutto è partito, per un contatto in ambito familiare. Non si tratta del primo focolaio ospedaliero in Polesine, ma ad accendere i riflettori su questo caso è il fatto che siano emerse anche le positività di tre infermieri e due Oss del reparto, che avevano declinato l'offerta vaccinale. Una posizione diffusa in tutto il reparto: ben 8 infermieri su 24 e 8 Oss su 12 non hanno aderito alla campagna vaccinale. E, fra tutti i dipendenti dell'Ulss Polesana, il 10% dei 621 Oss ha negato il consenso, l'8% dei 1.671 infermieri e anche un 3% dei 427 dirigenti medici e non medici. «Dal punto di vista giuridico sottolinea Compostella - il vaccino non è obbligatorio. Ma c'è anche il tema della responsabilità e quello della sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal mio punto di vista, per un operatore sanitario, la vaccinazione dovrebbe essere obbligatoria: per la sicurezza sua e, soprattutto, degli altri».

Francesco Campi

