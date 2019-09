CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEROMA Nel nostro Paese ci si ammala meno di cancro. Per la prima volta, infatti, le diagnosi sono diminuite e, allo stesso tempo, sono aumentati coloro che hanno vinto i grandi killer. La montagna di dati del libro I numeri del cancro in Italia, presentati al ministero della Salute dall'Associazione italiana di oncologia medica, rappresentano uno straordinario segnale di speranza.Da un lato ci dicono che quest'anno, in cui sono stati stimati 371 mila nuovi casi di cancro, volta le diagnosi sono state 2 mila in meno rispetto al 2018,...