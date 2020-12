L'INDAGINE

ROMA La paura della pandemia. I tagli ai posti di lavoro, soprattutto per giovani e donne. Il divario sempre più profondo tra poveri e ricchi. Il senso di inquietudine guardando al domani. E la richiesta di pene più dure per chi non rispetta le regole, a partire da quelle stabilite per l'emergenza. Il 54esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese, presentato ieri, restituisce il ritratto di un'Italia intimorita, indecisa tra risentimento e speranza, sorprendentemente, più cattiva. E in difficoltà.

RUOTA QUADRATA

«Il sistema-Italia è una ruota quadrata che non gira - si legge nel testo - avanza a fatica, suddividendo ogni rotazione in quattro unità, con un disumano sforzo per ogni quarto di giro compiuto, tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era visto così bene come durante quest'anno eccezionale, sotto i colpi sferzanti dell'epidemia». Di fronte alla pandemia, gli italiani hanno mostrato una propensione «a rinunciare volontariamente alla solitamente apprezzatissima sovranità personale»: il 57,8% si è rivelato disposto a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva, il 38,5% a rinunciare ai propri diritti civili per un maggiore benessere economico.

Il 79,8% chiede di non allentare le restrizioni o di inasprirle per le festività. La filosofia, sottolineata nel Rapporto, è «meglio sudditi che morti». E se questa, da un lato, si manifesta con l'accettazione di vari divieti, dall'altro, si fa sentire nel desiderio di un inasprimento forte delle pene e nella richiesta di condanne evidenti per chi sbaglia.

Il 77,1% degli italiani vuole pene più severe per chi non indossa mascherine, non rispetta il distanziamento o i divieti di assembramento. Per 76,9%, è giusto che coloro che, tra politici, dirigenti sanitari e via dicendo, hanno sbagliato nell'emergenza paghino per gli errori. Il 56,6%, chiede il carcere per i contagiati che non rispettano rigorosamente le regole della quarantena.La richiesta di punizioni chiare entra anche nell'ambito della cura. Il 31,2% vuole che quanti si sono ammalati per aver adottato comportamenti irresponsabili non vengano curati o lo siano dopo gli altri. La cura è tema che divide. Per il 49,3% dei giovani è giusto che gli anziani siano assistiti dopo di loro. Paura e risentimento si fondono fino a mutare lo sguardo sull'Altro. Il 43,7% degli italiani si dice favorevole all'introduzione della pena di morte nel nostro ordinamento giuridico. Si sale al 44,7% tra i giovani. A determinare il cambiamento di visione sociale è anche l'ansia per un futuro che si annuncia difficile. «Il 90,2% degli italiani è convinto che l'emergenza coronavirus e il lockdown hanno danneggiato maggiormente le persone più vulnerabili, ampliando le disuguaglianze sociali già esistenti».

Il discrimine è l'occupazione. Anzi, la sua sicurezza. «Per l'85,8% degli italiani la crisi sanitaria ha confermato che la vera divisione sociale esistente tra i lavoratori è quella tra chi ha la sicurezza del posto di lavoro e del reddito e chi no». La differenza - vera e propria distanza - la fa il posto fisso: l'Italia si divide tra garantiti- «garantiti assoluti»: 3,2 milioni di dipendenti pubblici, ai quali si aggiungono i pensionati - e non garantiti. Più rischi nel settore privato. Il 53,7% degli occupati in piccole imprese - il 28,6% in grandi aziende - vive con insicurezza il proprio lavoro.

VULNERABILI

Tra i vulnerabili, dipendenti del settore privato a tempo determinato e partite Iva. E tra i nuovi deboli spiccano alcune delle categorie più danneggiate dal lockdown: commercianti, artigiani, professionisti rimasti senza incassi. In generale, i più colpiti sono giovani e donne: 457mila i posti persi. Sono 654mila i lavoratori indipendenti o con contratto a tempo determinato rimasti senza impiego. Nel secondo trimestre 2020, il tasso di occupazione maschile era 66,6%, con un divario di oltre 18 punti a sfavore delle donne. Colpite anche le libere professioni. Tante perdite si traducono in una corsa alla liquidità e nella sfiducia nel futuro. Appena il 13% ritiene un'opportunità avviare un'attività o uno studio professionale in Italia. Per quasi il 40% farlo post-Covid è un azzardo. Vicini con la tecnologia nel lockdown - quasi 43 i milioni di maggiorenni rimasti in contatto con amici e parenti tramite videochiamate basate sulla Rete - gli italiani sembrano, in realtà, più «distanti». Il 44,8% è convinto che usciremo dalla pandemia peggiori di prima.

Valeria Arnaldi

