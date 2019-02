CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPORDENONE Il covo era in una zona residenziale di Conegliano: via Kennedy, civico 13. Ed è nel garage dell'imbianchino che da novembre una banda di albanesi, specializzata in furti nelle ville e negli appartamenti, nascondeva lingotti d'oro, orologi, gioielli e armi. Tra novembre e febbraio Darjel Prushi, 26 anni, già arrestato due anni fa a Milano per le sue scorribande negli appartamenti, Edmond Et Hemaj, detto Mondi, 34 anni, imbianchino di Conegliano, Nikoll Dobrozi, detto Niku, 26 anni, domiciliato a Treviso, avrebbero...