Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCURSIONEdalla nostra inviataANGUILLARA VENETA (PADOVA) São Paulo, Rio Grande do Sul, Paranà, Santa Catarina... Per entrare a Villa Arca del Santo, quand'era già in corso il pranzo in onore di Jair Messias Bolsonaro, ieri occorreva dimostrare di essere brasiliani, declamando rigorosamente in portoghese il proprio Stato di provenienza, pronti anche a rispondere a qualche ulteriore domanda-trabocchetto da parte dell'inflessibile servizio...