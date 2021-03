L'INCUBO

ROMA Festa della donna amara per Maria Elena Boschi. L'ex ministro per le riforme costituzionali del governo Renzi, mentre l'Italia ricordava il ruolo delle donne e si indignava contro i femminicidi e i soprusi riservati al gentil sesso, con la massima riservatezza si è ritrovata costretta a presentare una denuncia per stalking. Mail sgradevoli, attacchi sul profilo Instagram e tentativi di chiamate presso la propria segreteria. Da settimane la capogruppo di Italia Viva presso la Camera dei deputati si è ritrovata molestata da un personaggio per ora rimasto sconosciuto. Dopo il deposito della denuncia la Boschi come qualsiasi vittima di un reato di violenza di genere, è stata convocata dalla polizia giudiziaria. Ieri, entro i cinque giorni dalla presentazione della querela previsti dal Codice Rosso, l'ex ministra è stata ascoltata a piazzale Clodio, in presenza del magistrato titolare delle indagini, il pm Stefano Pizza.

IL PRECEDENTE

Non è la prima volta che l'ex ministra del governo Renzi nonché sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con Gentiloni si ritrova a denunciare di essere vittima di stalking. Un uomo che l'ha molestata a lungo nel 2017 è stato condannato a due anni e due mesi di carcere. Giuseppe Dragone, 45 anni, disoccupato di Pozzuoli, sosteneva di essere innamorato della bella politica, da lui mai vista di persona. Ma, in realtà, era spinto solo dalla rabbia, dal desiderio sfrenato di disturbare, tentare di provocare reazioni così l'aveva bersagliata di mail prima piene di avances e poi di minacce, sempre più deliranti.

