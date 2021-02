L'INCONTRO

VENEZIA Un tavolo di lavoro per individuare in tempo, partendo dall'analisi dei dati economici, le infiltrazioni criminali nel tessuto imprenditoriale veneto. L'iniziativa dell'università veneziana di Ca' Foscari, di Unioncamere Veneto con Infocamere, e della Guardia di finanza è stata presentata ieri in un incontro online organizzato dall'ateneo. Che il rischio sia alto, in questa fase di crisi da pandemia, lo ha denuncialo lo stesso generale Giovanni Mainolfi, comandante regionale della Guardia di finanza, che ha raccontato di imprese «sbucate come funghi, in settori come la sanificazione, i rifiuti, i dispositivi sanitari, la logistica Ora qualche domanda dobbiamo farcela. In questa fase la criminalità organizzata è facilitata ad insinuarsi nelle pieghe dell'economia. Le mafie si preparano ad un banchetto straordinario».

IL RISCHIO

Un pericolo per lo stesso sistema democratico. «Famiglie e imprese hanno subito un grave danno dalla pandemia. E questo crea uno spazio per la criminalità economica che ha l'opportunità di sostituirsi all'apparato statale con un welfare organizzato. Questa è la forma di usura più preoccupante, perché crea consenso nella società civile. E gli effetti li vedremo alle prossime elezioni. Il rischio è di trovarci tante Eraclea sotto l'albero». Preoccupato anche il presidente di Unindustria Veneto, Enrico Carraro: «Il rischio, alla fine di questa crisi, sarà quello di ritrovarci con tante attività piccole, ma non piccolissime, in mano alle mafie senza che gli stessi imprenditori se ne accorgano». Una critica al passato è arrivata dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto: «Per troppo tempo abbiamo rincorso le persone, mentre bisogna concentrarci sui patrimoni».

Roberta Brunetti

