L'INCONTROVENEZIA «Boccia? Un mio discepolo». Siamo nel piano nobile di Palazzo Balbi, il ministro dem agli Affari regionali è già partito alla volta di Mestre, l'atteso incontro tra l'esponente del nuovo governo giallorosso e la Regione Veneto ha preso una piega inaspettatamente positiva. Nel senso che non solo volati coltelli, non è stato nemmeno detto no alla richiesta di avere tutte le 23 materie contemplate dalla Costituzione. Certo, il ministro ha rovesciato lo schema dicendo che prima si definiscono i fabbisogni standard e poi si...