TREVISO Nessuna polemica, basso profilo, buon senso e la consapevolezza «che con la maggioranza schiacciante che abbiamo le leggi non possono non essere approvate». Luca Zaia ieri ha tenuto la prima lezione alla pattuglia dei neo-consiglieri regionali eletti nelle sue tre liste: Lega, Lista Zaia e delle Autonomie. Li ha convocati tutti e 35 al K3, storica sede provinciale trevigiana.

«Voi - ha attaccato - da adesso, state iniziando un volo intercontinentale. Sappiate che sarà lungo, che ci saranno turbolenze. Ma nessuno si sogni di chiedere al pilota di fermarsi e di scendere. Siete saliti. E adesso si va dritti sull'obiettivo».

Per un'ora e mezzo il governatore, assieme al segretario regionale Lorenzo Fontana, catechizza i consiglieri vecchi e nuovi. «Ogni vostra azione deve essere regolata dal buon senso», avvisa Zaia. Che cambia tono, assumendo una nota piuttosto ruvida, quando ricorda a tutti che le polemiche non sono previste. Che le discussioni sono ammesse solo dentro il gruppo, ma niente sceneggiate sulla stampa. E poi l'indicazione principale: vale solo la linea della giunta e, quindi, del presidente. Non si sgarra. Nessuna variazione sul tema. E ricorda a tutti che l'obiettivo amministrativo più importante resta l'autonomia. Fontana invece ribadisce: «Siete tutti della Lega», tanto per chiudere definitivamente la competizione con la Lista Zaia. In consiglio ci saranno tre gruppi, ma un solo partito. E poi consigli pratici tra cui l'invito a non farsi prendere dall'entusiasmo per le prime pesantissime buste paga: «Tenete sempre presente che tutto questo dura solo cinque anni». Uscendo annuncia una novità: dal 24 otttobre partirà da Vò la mostra itinerante realizzata con i 350 disegni fatti da bambini durante il lockdown. Poi si sposterà alla basalica Palladiana di Vicenza, alla Gran Guardia di Verona e in tutti luoghi simbolo della Regione.

