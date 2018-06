CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROROMA «Non sono più un appestato, ora mi parlano...». Alla sua prima uscita pubblica, di fronte a una folta platea di giornalisti stranieri e italiani, il ministro per gli Affari europei Paolo Savona sembra prendere fiato dopo settimane vissute nell'occhio del ciclone tra accuse, attacchi e tensioni con il Quirinale. E lo fa proprio in occasione della presentazione della controversa autobiografia Come un incubo e come un sogno, il libro che avrebbe spaventato gli investitori e convinto il presidente della Repubblica Sergio...