L'INCONTROROMA Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha convocato i sindacati per mercoledì 18 settembre a Palazzo Chigi. Due giorni fa i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo avevano inviato una lettera al premier proprio per chiedere un incontro e discutere della prossima legge di Bilancio. Il vertice servirà a riprendere il dialogo fra l'esecutivo e il nuovo governo. In questo quadro s'inserisce la prospettiva di un intervento di riduzione fiscale nella manovra «con un...