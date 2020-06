L'INCONTRO

PADOVA «Se aprono gli stadi e le discoteche, non vedo perché debbano rimanere chiuse le scuole. In tutti i casi, i divisori in plexiglas non servono, meglio aprire le finestre e far circolare l'aria». A dirlo è stato ieri mattina il direttore di Microbiologia e Virologia dell'ateneo padovano Andrea Crisanti che, in municipio a Padova, ha incontrato i rappresentanti del mondo della scuola e dell'associazionismo per fare il punto sui rischi di contagio (soprattutto tra i bambini) legati all'imminente inizio dei centri estivi e in vista della riapertura delle scuole a settembre. In sala giunta, ad ascoltare il virologo c'erano anche il vicesindaco Arturo Lorenzoni (candidato presidente alle prossime regionali per il centrosinistra), l'assessore alla Scuola Cristina Piva e quello ai Servizi anagrafici Francesca Benciolini. «Le mie considerazioni sono solo il punto di vista di uno scienziato, non sono linee guida da seguire. Non mi permetterei mai» ha messo subito le mani in avanti Crisanti che, poi, non ha nascosto un certo ottimismo sulla ripartenza a settembre delle scuole. «Per me ci sono tutti presupposti per partire in sicurezza ha spiegato lo scienziato - Nonostante i bambini da 1 a 10 anni non siano a rischio zero, questi si ammalano molto, molto, molto meno frequentemente e gravemente rispetto agli adulti. Di conseguenza, se consentiamo di andare allo stadio o di riaprire le discoteche, non vedo perché tenere chiuse le scuole a settembre. Avrebbe veramente poco senso».

A scuola però, non ci vanno solamente i bambini. I loro insegnanti, molto spesso, superano abbondantemente i 50 anni. Una circostanza che, in teoria, potrebbe rappresentare un fattore di rischio non trascurabile. Anche su questo il professore si è dimostrato piuttosto ottimista. «Dal momento che i bambini, molto difficilmente, si infettano e si ammalano, è altrettanto raro che possano trasmettere il virus ha rassicurato lo scienziato - Chiaramente il personale docente deve usare qualche misura di protezione, in primis le mascherine». Crisanti, però, ha sottolineato come, per far tornare bambini e ragazzi a scuola, serva più di qualche accortezza: «Chiaramente la sicurezza in aula aumenta con i ricambi d'aria, ma questo vale non solo per il Coronavirus. Vanno rivalutati dei concetti di buon senso, quelli che c'erano già quando andavo io a scuola. È giusto ribadire che alcune buone pratiche hanno efficacia anche contro altre malattie: arieggiare il più possibile, pulire a fondo sempre e costantemente aule, bagni e tutti gli spazi comuni. Bisogna fare molta attenzione anche alle maniglie e a tutto ciò che viene toccato. Quando parliamo dei più piccoli, è decisivo perché, si sa, è molto difficile evitare determinati comportamenti. Diciamo che è quasi impossibile».

Così come negli uffici aperti al pubblico e nelle aziende che hanno già riaperto, anche per la scuola qualcuno prefigura l'installazione di barriere di plexiglas per evitare i rischi di contagio. Una prospettiva che non convince per nulla il virologo: «Soluzioni di questo tipo impediscono il ricambio d'aria, il contrario di quanto invece indica la comunità scientifica». Il mondo della scuola, per il professore potrebbe rivelarsi, infine, anche un'occasione di ricerca: «Con l'inizio delle scuole siamo disponibili a fare degli studi per capire come sia avvenuta la diffusione del virus nella comunità scolastica in passato. Sarebbe interessante fare dei campionamenti sierologici a varie fasce d'età per corroborare le nostre affermazioni».

Alberto Rodighiero

