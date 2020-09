IL CASO

CITTA' DEL VATICANO - Il segretario di Stato americano domani è atteso in Vaticano dove arriva preceduto da una richiesta accolta gelidamente da Papa Francesco, quella di non rinnovare l'accordo per la normalizzazione delle nomine dei vescovi in Cina. Mike Pompeo ha detto che di fronte alla evidente mancanza di libertà religiosa in Cina il Vaticano non dovrebbe stare zitto sulle persecuzioni in corso ma esercitare il suo soft power su Pechino evitando di firmare una intesa simile. Per tutta risposta, proprio mentre Pompeo sarà ricevuto solo dal cardinale Segretario di Stato, Parolin, una delegazione vaticana partirà per Pechino per proseguire le trattative iniziate nel 2018. Al di là del Tevere spiegano che il viaggio della delegazione è un po' come mettere un piede a una porta che si potrebbe chiudere. Praticamente una risposta anche a Pompeo che con la sua richiesta vorrebbe arruolare la Santa Sede a prendere posizione nella guerra fredda che Trump ha intrapreso con la Cina. Papa Francesco non deve avere preso tanto bene il suggerimento americano perché ha anche declinato l'udienza a Pompeo adducendo motivi elettorali, ma la regola che il Papa non incontra Segretari o Capi di Stato in prossimità di un voto in questi 7 anni di pontificato è spesso stata fatta saltare.

Fra. Gia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA