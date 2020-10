L'INCONTRO

CITTÀ DEL VATICANO La cifra dell'incontro è racchiusa in una piccola fotografia pubblicata sull'ultima pagina dell'Osservatore Romano, quasi nascosta, con sopra scritto: Udienza del Pontefice al cardinale George Pell. Sul giornale del Papa è l'ultima cosa che si nota in basso a destra, nello spazio delle attività di routine, benché ieri la notizia fosse tutt'altro che di routine. Anzi. Era talmente consistente che ha fatto subito il giro del mondo.

Il Papa e il cardinale australiano sono seduti, uno di fronte all'altro, intenti a conversare. Francesco sembra quasi ritrarsi, appoggiato allo schienale, con un sorriso di circostanza. Dall'audio registrato il Papa gli rende l'onore delle armi. «Grazie per la sua testimonianza dopo un anno...» Peccato solo che il filmato diffuso dal Vaticano sia stato troncato lasciando incompleta - ma facilmente immaginabile - la frase a proposito dell'anno trascorso in carcere da Pell.

SOLITUDINE

L'ex Prefetto dell'economia vaticana ieri mattina tornava a metter piede nel Palazzo Apostolico dopo un processo per pedofilia durato tre anni. Prima di essere assolto dall'Alta Corte ha trascorso in carcere, in isolamento, 400 giorni dove ha sperimentato la solitudine e l'umiliazione più totale.

Nelle foto di rito, scattate prima del colloquio, il Papa in piedi accanto a lui sembra piccolo piccolo. Pell ha le spalle più incurvate ma la corporatura dell'ex giocatore di rugby capace di assorbire duri colpi. «Che piacere di vederla». «Il piacere è mio Santità, questo è il mio segretario Josef» gli ha risposto Pell. Si sono stretti la mano con slancio, incuranti di mantenere le distanze sociali, entrambi senza mascherina, poi si sono accomodati e le porte si sono chiuse. Il faccia faccia è durato in tutto trenta minuti, compreso il tempo per le foto. Considerando la portata dell'incontro non è poi un granché. Più tardi l'entourage papale si è premurato di far sapere che c'era «un clima di grande cordialità».

VELENI

I veleni e le inchieste di questi giorni hanno fatto da corollario al colloquio così come la pesantezza di questi tre anni di confino. Per Pell è difficile dimenticare quando nel 2017 ha lasciato Roma, la sua famiglia cardinalizia, il suo lavoro per difendersi da accuse orribili. Come un intrigo di corte sul suo processo pesano tanti sospetti; lo stesso Pell è convinto che qualcuno in Vaticano si sia mosso nell'ombra per neutralizzarlo. È per questo che quando ha saputo della defenestrazione del cardinale Becciu decisa dal Papa con l'accusa di peculato prima di partire per Roma e riprendere possesso del suo vecchio appartamento, ha diffuso un comunicato sibillino nel quale ringraziava Francesco per la pulizia in corso «nelle stalle vaticane» augurandosi pulizia «anche in quelle di Victoria», alludendo allo Stato australiano dove si è svolto il processo.

Nel frattempo l'inchiesta sull'immobile a Londra ha portato alla luce un misterioso bonifico diretto in Australia per 700 mila euro per il tramite di una donna, una specie di Mata Hari, incaricata da Becciu di svolgere «incarichi istituzionali». Sospetti e veleni che difficilmente sono stati tenuti fuori da quei 30 minuti di udienza. Uscendo Pell è stato intercettato. Come è andata? «Molto bene». Qualche sassolino è possibile se lo sia tolto dalla scarpa.

Franca Giansoldati

