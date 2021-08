Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROBOLOGNA Ha attraversato l'Oceano Atlantico e il tempo, quasi 77 anni della sua lunga vita, per poter abbracciare tre bimbi di un'altra epoca e un altro mondo, incontrati durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1944 il giovane soldato Martin Adler era sbarcato in Italia per combattere i nazifascisti. Nel 2021 il veterano di 97 anni è tornato per il viaggio della vita. Bruno, Mafalda e Giuliana Naldi, fratelli di Monterenzio...