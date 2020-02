LA POLEMICA

VENEZIA «Una foto non fa primavera», scrivono le Sardine il giorno dopo. Come a dire: nessuno tragga conclusioni affrettate, vedendo l'immagine dei quattro leader bolognesi con Luciano Benetton e Oliviero Toscani, colorati e sorridenti nel giardino di Fabrica. Un invito che però non viene raccolto da un vasto fronte politico che va da Fratelli d'Italia al Partito Comunista Italiano, passando soprattutto per il Movimento 5 Stelle, tutti convinti che dietro l'incontro di venerdì ci sia «la svendita del movimento anti-sovranista» al simbolo degli «imprenditori-prenditori», giusto per citare alcune espressioni che sui social rinfocolano la polemica per il tragico crollo del ponte Morandi.

GLI ATTACCHI

Il primo a partire a lancia in resta ancora venerdì sera era stato il viceministro Stefano Buffagni, peraltro confondendo il capostipite Luciano con il defunto Gilberto, al punto che ieri ha dovuto correggere il suo post. Ma quello è stato solo l'inizio di una serie di attacchi bipartisan. Va giù dura Giorgia Meloni (Fdi): «Le Sardine alla corte di Luciano Benetton, capo della famiglia che controlla Atlantia e Autostrade spa. Finisce nel ridicolo la favola del movimento popolare, spontaneo e alternativo ai poteri forti». Sulla stessa lunghezza d'onda è Lorenzo Fontana (Lega): «Le sardine vanno alla corte di Benetton. La triste fine del movimento spontaneo, per il popolo, contro i poteri forti...».

Dall'opposta collocazione politica, Marco Rizzo (Pci) ironizza: «United Sardine of Benetton. Treviso, i leader delle Sardine incontrano Toscani e Luciano Benetton. Ospiti di Fabrica, il luogo creativo del gruppo, L'annuncio è stato dato su Facebook con una coloratissima fotografia. Se qualcuno aveva ancora dubbi...». Curiosamente, sono le stesse parole utilizzate da Forza Nuova Treviso: «United Sardine of Benetton. C'erano dubbi?».

LA DIFESA

Dietrologie respinte da Mattia Santori, Andrea Garreffa, Giulia Trappoloni e Roberto Morotti. «La visita spiegano attraverso i canali social del movimento è stata organizzata su invito di Oliviero Toscani per avviare un confronto con i ragazzi e ragionare su come innovazione e comunicazione politica possano dialogare e aiutarsi a vicenda. I protagonisti dell'incontro sono stati i ragazzi: è stata l'occasione per scoprire che vi sono alcuni temi politici che preoccupano molti giovani dall'India agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna al Brasile, dall'Italia alla Francia. Alla fine dell'incontro è passato Luciano Benetton per salutare e ascoltare parte del dibattito. Quando i ragazzi ci hanno chiesto di fare una foto di gruppo ci è sembrata una richiesta legittima». Ieri sera quelle immagini sono state rimosse da Fabrica: «Siamo increduli che una foto ricordo di un incontro tra giovani menti provenienti da diversi Paesi, ritrovatesi per parlare di futuro, abbia generato una reazione così scriteriata. Pertanto togliamo il disturbo».

Confidano ora Santori, Garreffa, Trappoloni e Morotti: «Non abbiamo pensato cche quella foto sarebbe stata strumentalizzata per associare le sardine ai poteri forti, alle concessioni autostradali, alle tematiche sociali e ambientali legate alla produzione industriale di abbigliamento nel mondo. Deluderemo chi ci ritiene in grado di riaprire la trattativa tra governo e Autostrade per l'Italia in sole quattro ore. Deluderemo chi pensa che incontrare dei ventenni interessati al legame tra creatività e tematiche politiche sia un endorsement a un modello di sviluppo che in tante occasioni ha dimostrato di essere non sostenibile. Ci dispiace per tutte le sardine che in queste ore hanno dovuto rispondere ad attacchi che nulla hanno a che vedere con lo spirito di questo incontro».

IN VENETO

La presa di distanza non convince Barbara Lezzi (M5s): «Il messaggio è quello di far passare Luciano Benetton come un attore indispensabile del Paese in tema di cultura, formazione, lavoro e impegno sociale». Ma anche le Sardine di Treviso ribadiscono che la visita a Fabrica è nata da un invito di Toscani ai quattro esponenti di Bologna, senza coinvolgimento del movimento in quanto tale, impegnato in queste ore a livello veneto in un appello per le Regionali a «un fronte ampio che sappia fare da argine e contraltare a una politica che difende solo gli interessi di pochi».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA