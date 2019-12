L'INCIDENTE

VICENZA A tradirlo è stata la montagna, la cosa che più amava in assoluto. E che in questi giorni di vacanze natalizie l'aveva portato a scalare il Terminillo, la montagna di Roma, lungo il versante est, in provincia di Rieti, probabilmente in vista di una prossima escursione alla guida di uno dei suoi gruppi.

A perdere la vita Davide Pizzolato, 46 anni, residente a Dueville (Vicenza), vicepresidente del Club Alpino Italiano di Vicenza, dove ricopriva anche il ruolo di responsabile della Commissione Sentieri (in particolare per quanto riguarda la manutenzione) ed operatore del Tam (Tutela ambiente montano).

IL PATENTINO

Grande appassionato di montagna, era un esperto istruttore di alpinismo e da poco aveva conseguito il patentino ufficiale di accompagnatore di escursionismo: in realtà da tempo promuoveva ed organizzava gite, guidando lui stesso gruppi di scalatori anche nell'affrontare cime più alte di quella che ieri mattina l'ha tradito.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine l'alpinista stava effettuando la scalata insieme a tre compagni di cordata, tutti residenti nel Vicentino, quando attorno alle 10 è avvenuta la disgrazia: per cause in corso di accertamento Pizzolato, forse a causa di una lastra di ghiaccio, nascosta sotto lo strato di neve fresca, è scivolato da un canalone, facendo un volo di un centinaio di metri, sotto gli occhi atterriti dei compagni, che hanno assistito in diretta alla tragedia senza poter fare nulla.

L'ALLARME

A lanciare l'allarme sono stati proprio loro: dopo pochi minuti sul posto è giunto un elicottero del 118 dell'Ares che ha calato con il verricello un medico che però non ha potuto che accertare il decesso dell'uomo, che probabilmente è stato immediato. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio, che congiuntamente hanno poi proceduto al recupero del corpo, trasportato con lo stesso velivolo alle celle mortuarie dell'ospedale. Sulla tragedia la Procura di Rieti ha aperto un fascicolo e solamente oggi o domani concederà il nulla osta per i funerali, che quasi sicuramente si terranno nel Vicentino la prossima settimana.

SUI SOCIAL

La notizia della tragica scomparsa di Pizzolato è giunta nel Vicentino a metà pomeriggio. In questi giorni la sede del Cai di Vicenza è chiusa (la segreteria riaprirà al pubblico l'8 gennaio), ma anche attraverso i social la notizia è diventata di dominio pubblico in poco tempo, soprattutto nella comunità duevillese, dove Davide era molto conosciuto. Proprio il Cai di Vicenza ha voluto ricordare l'amico e collega con un toccante post inserito in serata sulla pagina facebook dell'associazione, una delle più numerose della provincia berica come numero di iscritti.

«A causa di un incidente avvenuto sul Terminillo - si legge nel saluto, a cui altri colleghi, amici e conoscenti hanno a loro volta lasciato un loro ricordo - ci ha lasciato un Grande Uomo. Mite, gentile, colto, dotato di un'intelligenza superiore, riflessivo, uno su cui puoi sempre fare affidamento: un fratello per tutti. Davide Pizzolato vola alto nel cielo e veglia su di noi».

Luca Pozza

