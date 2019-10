CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTETORINO Una dimenticanza, o forse un guasto. Dietro alla tragedia avvenuta ieri mattina in una scuola materna, a Chieri, sulla collina di Torino, c'è un freno a mano che non ha funzionato. Cinque bambini con un'età compresa fra l'anno e mezzo e i quattro sono stati investiti da un suv parcheggiato in leggera discesa nel cortile dell'asilo privato. LA DINAMICAA un certo punto, la macchina ha iniziato a muoversi, travolgendo in pieno una bambina, di due anni e mezzo, che è in pericolo di vita. Gli altri piccoli sono stati colpiti di...