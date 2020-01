L'incidente spingerà gli ayatollah a tornare a trattare sul nucleare

LO SCENARIO

NEW YORK La Guardia rivoluzionaria ammette di aver mentito sull'abbattimento dell'aereo, e la piazza di Teheran esplode nella protesta antigovernativa. Queste due istantanee della giornata di ieri sono gli stretti muri del confine di azione entro il quale si trova ad operare il regime dopo gli avvenimenti dell'ultima settimana. L'atto di contrizione pronunciato ieri dal presidente Rohani è atipico per la classe dirigente del paese negli ultimi quarant'anni, abituata a minimizzare le proprie responsabilità di fronte a ben più grandi emergenze nazionali: dalla corruzione imperante alla penuria di cibo che affligge la popolazione.

PERMESSI INVESTIGATIVI

Mentre Rohani parlava a Teheran, il presidente Trump stava ordinando l'emissione di particolari permessi di viaggio a favore del personale investigativo della Boeing che chiede di partecipare all'inchiesta, mentre a Montreal il premier Justin Trudeau rivendicava lo stesso diritto per i funzionari della agenzia per la sicurezza aerea canadese. L'inedita confessione espone il paese ad una violazione della sua sovranità territoriale da parte degli investigatori in arrivo, uno dei punti più spinosi nella stipulazione del Jcpoa, quando gli emissari del governo di Teheran lottavano per limitare l'accesso degli ispettori internazionali ai suoi siti nucleari. Le cancellerie di tutto il mondo occidentale, a partire dai paesi delle vittime del disastro aereo, chiedono che l'Iran faccia fronte alle proprie responsabilità, e la pressione mette in un angolo il regime abituato a rispondere con arroganza alle istanze esterne, specie quelle provenienti dall'occidente.

PROGRAMMA NUCLEARE

Inchiesta e responsabilità a parte, la questione centrale resta il futuro del programma nucleare. L'Iran dovrà decidere se seguire la strada dell'arricchimento dell'uranio che ha minacciato negli ultimi giorni. Al momento della firma del piano congiunto a Vienna nel 2015, gli esperti dell'Aiea dicevano che il paese degli ayatollah era a due mesi dalla realizzazione del primo ordigno nucleare.

La decelerazione imposta dopo quella data dovrebbe aver allungato i tempi ad un intero anno, ma in ogni caso la rincorsa sarebbe di breve durata. L'ostacolo più grande resta la promessa che Donald Trump ha ripetuto tre giorni fa: «L'Iran non avrà mai l'atomica finche io sarò il presidente degli Usa».

Dietro il presidente c'è una squadra di consiglieri ancora più determinata di lui a spingere questo limite fino alle conseguenze estreme di un conflitto armato, il cui esito sarebbe scontato. L'Iran può contare sull'azione di disturbo degli alleati in area mediorientale, ma riguardo al nodo centrale della trattativa con gli Usa sul nucleare si ritrova alla fine di questa settimana di fuoco più isolata di prima. Se vuole sottrarsi dal giogo delle sanzioni dovrà tornare al tavolo del negoziato e accettare misure più restrittive e umilianti per le sue ambizioni di potenza centrale nel Medio Oriente.

L'altro binario che la spinge in questa direzione è la piazza. La convocazione ieri di una veglia in memoria dei giovani studenti iraniani morti a bordo dell'aereo abbattuto, si è presto trasformata in una protesta contro il governo, come non se ne vedevano da tempo.

LA VOCE DEL POPOLO

Il voltafaccia è avvenuto al termine di una settimana nella quale sembrava che gli slogan anti americani fossero riusciti ancora una volta a compiere il miracolo del ricompattamento dei consensi intorno al regime. Ma a voler contare gli 82 iraniani scomparsi sull'aereo, più i 76 morti nella calca del funerale di Soleimani, e i 1.500 fatti sparire dalla Guardia rivoluzionaria nel recente periodo della protesta, c'è da concludere che l'unica vittima di quest'ultima crisi è ancora una volta la popolazione locale, la quale prima o poi vorrà avere un suo peso nel decidere il futuro del paese.

Flavio Pompetti

