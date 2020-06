L'INCIDENTE

SIENA Era nata come una giornata di festa ma è sfociata nella tragedia per Alex Zanardi - il fuoriclasse dello sport paralimpico italiano - ricoverato in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo essere stato travolto da un camion sulle strade toscane. L'azzurro, 53 anni, era impegnato nella prima tappa della staffetta di Obiettivo Tricolore, un'iniziativa che lui stesso ha pensato e creato per portare, attraverso i chilometri di 50 atleti diversamente abili, un messaggio di speranza su e giù per l'Italia dopo l'isolamento dovuto all'emergenza Covid-19.

Ma, poco dopo le 17, sulla strada statale 146, che da Pienza porta a San Quirico, qualcosa è andato storto. Durante un tratto in discesa, probabilmente per una buca, Alex ha allargato la traiettoria della sua handbike durante una semicurva a destra, proprio nel momento in cui, dalla direzione opposta, sopraggiungeva un camion che ha provato a spostarsi senza tuttavia riuscire a evitarlo (per questo tipo di manifestazioni non competitive non sono previste strade chiuse e transenne, ma basta la volante della Municipale che apre e chiude la carovana).

LO SCONTRO

L'impatto non è stato frontale: secondo le ricostruzioni dei testimoni il freno sinistro della handbike è rimasto incastrato nella pedana che gli autisti usano per scendere dal camion. A quel punto Zanardi è andato a sbattere violentemente contro il supporto delle ruote di scorta, perdendo anche il casco per la violenza dell'impatto.

OCCHI APERTI

Sono stati gli altri partecipanti alla manifestazione a chiamare i soccorsi: in pochi minuti sono arrivati sanitari, carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. Ma la gravità dell'incidente e la logistica hanno spinto i sanitari a contattare subito l'elisoccorso che ha trasportato il campione bolognese direttamente alle Scotte, dove è atterrato poco dopo le 18. Al momento dell'intervento dei sanitari Zanardi era cosciente, qualcuno ha riferito anche di aver udito qualche sua parole, ma dopo qualche minuto ha chiuso gli occhi, mentre lo staff medico prestava i primi soccorsi.

IL VOLO

Arrivato al policlinico - dove si è precipitata anche la moglie Daniela - è stato subito sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico per le numerose ferite alla testa. «È in condizioni di estrema gravità», si è limitato a riferire Francesco Giovanni Bova, direttore del pronto soccorso dell'ospedale, riservandosi di fornire via via i bollettini medici di aggiornamento.

Sotto choc il mondo dello sport, ma non solo, che ha inondato di messaggi di incoraggiamento i social network. Ancora una volta tutta l'Italia sta tifando per Alex.

Gianluca Cordella

