CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTESAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Quel mini aereo ha cominciato a perdere quota un po' alla volta, fino a esplodere in una palla di fuoco e fumo. Gianluigi Zanetti, 60enne di Porcia residente a Cagliari, non ha avuto scampo. Ai comandi c'era il fratello Massimo, 56 anni, che ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. La tragedia dei cieli del litorale veneziano si è consumata ieri pomeriggio, poco prima delle 15, a Bevazzana di San Michele al Tagliamento. Qui, vicino all'avio superficie Toniatti, si è schiantato...