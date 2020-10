L'INCIDENTE

SALGAREDA (TREVISO) Rientravano a Noventa di Piave dopo una serata tra cinque amici passata in pizzeria a Piavon di Oderzo, nel Trevigiano. La cena, un paio di birre, poi tutti a bordo della potente Bmw320 per tornare a casa presto prima di presentarsi al lavoro la mattina dopo. Una strada secondaria in mezzo alla campagna, buia ma deserta. Un rettilineo, il piede premuto sull'acceleratore per risparmiare qualche minuto. Poi il boato. È morto in un groviglio di corpi, lamiere e fango Nicolò Minello, 22enne di Noventa conosciutissimo in paese. È morto poco prima delle 23 di domenica in via Pizzocchera a Salgareda, intrappolato nella carcassa irriconoscibile dell'auto guidata dal suo amico e coetaneo Patrick Angeli di Musile, ora indagato per omicidio stradale e le cui analisi tossicologiche hanno rilevato nel suo sangue un tasso alcolemico di 0,92 grammi litro. Lui ne è uscito ferito, ma non in modo grave, come pure Gaston Vogel Beita, 23enne argentino di Noventa che sedeva sul sedile del passeggero. A salvarli sono state le cinture di sicurezza, la cui mancanza è invece costata la vita a Nicolò e vede ora altri due giovani lottare per la vita al Ca' Foncello. Valerio Castiglione, 22enne anch'egli residente a Noventa, e Giuseppe Greco, 29enne di Meolo, sono in condizioni critiche ma stabili. Noventa e il Basso Piave intanto piangono Nicolò e rivivono il dramma delle giovani vite spezzate.

LA DINAMICA

Erano le 22.45 quando ai numeri di emergenza è stato segnalato un grave incidente in via Pizzocchera. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata agghiacciante. Una berlina capovolta in prossimità di una curva, con la parte anteriore incuneata nella canaletta. All'interno cinque corpi. La Bmw320 viaggiando da Piavon verso il Veneziano è piombata fuori strada, procedendo dritta dove la carreggiata ha una decisa svolta a sinistra. Ha centrato frontalmente un albero in modo tanto violento da sollevarsi in verticale e ricadere con le ruote all'aria. Sull'asfalto hanno accertato gli agenti della polizia stradale di Treviso nessun segno di frenata. Un'uscita autonoma, in cui l'elevata velocità tenuta su una strada particolarmente stretta si è rivelata letale. Alla tragedia avrebbero contribuito anche l'assunzione di alcolici da parte del conducente e la mancanza delle cinture per i tre passeggeri sui sedili posteriori. Se altri fattori come un colpo di sonno, un malore o una distrazione abbiano avuto una parte nell'atto finale del tremendo incidente, lo stanno ancora valutando gli uomini della Polstrada. Quel che è certo è che nessun altro veicolo o persona è rimasto coinvolto e che la comitiva rientrava dopo aver cenato al ristorante Nuovo Ronche. I vigili del fuoco hanno operato a lungo per estrarre i ragazzi, quasi tutti privi di sensi, dall'auto incastrata nel fosso con qualche centimetro d'acqua. Li hanno affidati alle ambulanze che ne hanno portati tre a Treviso e il quarto all'ospedale di Oderzo. Per Nicolò Minello invece ogni tentativo di rianimazione è stato vano: all'arrivo dei soccorritori era già spirato.

IL CORDOGLIO

Il 29enne Greco e il 22enne Castiglione restano in gravi condizioni in terapia intensiva, invece gli amici che occupavano i posti anteriori si stanno riprendendo. Mentre la notizia si diffondeva ieri a Noventa, dove la giovane vittima risiedeva da sempre con la famiglia che è molto nota in paese, gli inquirenti hanno provveduto a porre sotto sequestro il veicolo. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati il conducente Angeli, nei cui confronti al momento è stata mossa l'accusa di omicidio stradale. Il mondo istituzionale di Noventa ha espresso la propria vicinanza alle famiglie dei ragazzi e ai Minello, come pure numerosi cittadini, associazioni e squadre di calcio dilettantistico della zona nelle quali il 22enne ha militato a lungo. Da un paio di settimane lavorava come agente immobiliare alla Tecnocasa di San Donà di Piave, dopo avere svolto la stessa professione a Jesolo e spesso lo si vedeva anche dietro il bancone del bar di famiglia, lo storico bar Rolando di Noventa.

Serena De Salvador

