L'INCIDENTEROVIGO Tragedia agghiacciante per una famiglia tedesca in vacanza con la propria roulotte nel Delta del Po. Uno dei quattro figli piccoli, una bambina di appena quattro anni, è morta dopo essere stata investita mentre tornava dalla spiaggia. Il dramma si è compiuto in una delle zone più suggestive di tutta la costa veneta, poco distante dalla spiaggia di Boccasette. Proprio quella dove la mamma ed i quattro bambini erano appena stati. Dopo una mattina di sole e mare, stavano tornando, lungo la Provinciale 84, nel tratto in cui...