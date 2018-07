CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCIDENTEROMA È in gravi condizioni ma non pericolo di vita il bambino di otto anni precipitato da una finestra dell'appartamento al terzo piano dove vive con la famiglia, in via Collatina nella periferia est di Roma. A dare l'allarme al 118 alcuni passanti che hanno visto il bimbo precipitare e schiantarsi al suolo. Avvisati dal 118, sul posto si sono portati i Carabinieri della Stazione Tor Sapienza, raggiunti poi dai colleghi della Campagnia Montesacro. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'accaduto, ma i primi...