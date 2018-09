CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTERHO (MILANO) Rientrava a casa guidando, con le sue due bimbe di 9 mesi e 5 anni al sicuro nei loro seggiolini, quando è stata tamponata da un'auto, finendo in testacoda nel bel mezzo della quarta corsia dell'autostrada A8, all'altezza di Rho (Milano). Scesa per tentare di portare le sue piccoline in salvo, al di là della carreggiata dove c'è la corsia di emergenza, Barbara Fettolini, 38 enne milanese residente a Sesto San Giovanni (Milano), è stata falciata da un'auto, ed è morta sul colpo.Insieme a lei è stata travolta...