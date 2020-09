L'INCIDENTE

PORTOGRUARO (VENEZIA) Centrano un grosso cinghiale che sta attraversando l'autostrada, l'incidente provoca una terribile carambola che coinvolge cinque auto e alla fine il bilancio è di sette feriti, tra questi una donna grave ricoverata ora in rianimazione. È successo nel tratto veneziano dell'A4, tra gli svincoli di San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste, a mezzanotte e mezza tra sabato e domenica. Un cinghiale di quasi due quintali è riuscito a forzare e a oltrepassare le barriere che delimitano l'autostrada entrando nella carreggiata a due chilometri dallo svincolo di San Stino.

LA DINAMICA

Una Mercedes, con a bordo due coniugi tedeschi, si è trovata di fronte l'animale illuminato dai fanali e non è riuscita ad evitarlo, l'impatto è stato tremendo e la parte anteriore del veicolo è rimasta distrutta mentre il cinghiale morto è rimasto in mezzo alla strada. Ma questo è stato solo l'inizio, perché in pochi secondi si è scatenato l'inferno con un tamponamento a catena che ha coinvolto i veicoli che stavano sopraggiungendo. In arrivo infatti c'era una seconda Mercedes, con a bordo una coppia di friulani di Pagnacco (Udine): l'uomo alla guida riesce ad evitare l'impatto con l'auto incidentata dei tedeschi, ma travolge a sua volta il cinghiale riverso sull'asfalto. I due scendono immediatamente per vedere cosa sia successo e soprattutto per mettersi in salvo dal tamponamento che si è scatenato da lì a poco. Ma la donna, 58 anni, non riesce ad allontanarsi in tempo e viene travolta dall'auto del marito, ormai priva di conducente, tamponata da una Mitsubishi giunta in quel momento con a bordo tre romeni. Il colpo per la donna residente a Pagnacco è stato terribile e dopo un volo di quindici metri è rimasta inerme sull'asfalto. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Mestre, si trova ora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione, con numerose fratture tra cui quella al bacino. Ma il tamponamento a catena è proseguito e nell'infernale sequenza è rimasta coinvolta una Peugeot 208 con a bordo due padovani ed infine un minivan Volskwagen con due tedeschi. Attimi di panico, seguiti dall'arrivo delle ambulanze che hanno trasportato i feriti, quasi tutti con traumi cervicali, negli ospedali del Veneto Orientale.

I SOCCORSI

A fare i rilievi la polizia autostradale, mentre il personale di Autovie ha provveduto a chiudere l'autostrada nel tratto coinvolto e sta ora cercando di ricostruire con esattezza l'accaduto supportato anche dal video fatto da una dash came collocata a bordo di uno dei veicoli coinvolti. Mentre i vigili del fuoco sono giunti per rimuovere i mezzi e liberare la carreggiata dell'autostrada che è rimasta chiusa per alcune ore. Uno schianto inaspettato dagli esiti gravi che riaccende i riflettori sui cinghiali che sempre più numerosi invadono le sedi stradali provocando incidenti e il conseguente problema del rimborso delle vittime.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che succedono incidenti in autostrada causati dai cinghiali. Gli esiti a volte sono funesti come è successo il 3 gennaio dello scorso anno nell'autostrada A1 poco lontano dal casello di Lodi in cui ha perso la vita un 28enne, la fidanzata che viaggiava accanto si è ritrovata in un letto di terapia intensiva e altre otto persone, tra cui due bambini e tre adolescenti, sono rimaste ferite. La causa in questo caso un gruppo di cinghiali che era riuscito a scavare un buco sotto la recinzione che delimita l'autostrada riversandosi anche in questo caso in mezzo alla carreggiata alle 4 della notte sul tratto tra Lodi e Casalpusterlengo. Per il giovane a bordo della prima vettura non c'è stato nulla da fare, ne è seguito un tragico tamponamento a catena con esiti pesantissimi. Mentre ad inizio anno, il 26 gennaio, quattro cinghiali hanno provocato due incidenti con feriti nel tratto di autostrada A14 tra Cupra Marittima e Grottamare nelle Marche.

