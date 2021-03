Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEPORDENONE Doveva colpire un ipotetico nemico posizionato sul greto del torrente Cellina e invece il tiro di un blindato ha semidistrutto un capannone agricolo, uccidendo un centinaio di galline. E per fortuna che nell'allevamento, quasi completamente automatizzato, di notte non ci sono addetti, perché altrimenti, per il madornale errore di puntamento, qualcuno avrebbe potuto lasciarci la pelle.L'incidente è accaduto attorno alle...