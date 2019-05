CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCIDENTEPADOVA «Ci hanno detto che il nostro autista è in carcere. Dovrà rimanerci molto tempo?». Con lo sguardo innocente, alle sette e mezza del mattino un bambino rivolge al sindaco di Arquà Petrarca la domanda che tutti i suoi compagni vorrebbero porgli. «Non lo so, ma di certo ora voi siete al sicuro» risponde Luca Callegaro, a bordo dello scuolabus nel primo viaggio dopo la tragedia sfiorata venerdì sui colli euganei. La risposta alla domanda del bambino arriva tre ore dopo dal Tribunale di Rovigo: no, Deniss Panduru non...