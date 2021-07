Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTENUORO È stato travolto e ucciso da un'auto, mentre con un collega interveniva per aiutare un automobilista rimasto in panne. Un agente della Polizia stradale, Marino Terrezza, 36 anni sardo, è morto lungo la statale 131 Dcn all'altezza di Posada, nel Nuorese.Sul posto per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Siniscola. L'incidente è avvenuto verso le 9, in direzione di Olbia. La pattuglia della...