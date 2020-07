L'INCIDENTE

JESOLO (VENEZIA) Quest'anno per evitare il dramma non è servito nemmeno il divieto di accesso alle dighe imposto dal Comune per garantire il distanziamento sociale e scongiurare eventuali contagi da Covid. Si tuffa dal pontile e batte la tesa, 19enne tunisino, residente a Treviso, rischia di rimanere paralizzato. È il terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio, attorno alle 17, di fronte alla torretta 21, davanti alla spiaggia di piazza Milano, con il giovane che ha riportato una lesione a una vertebra dopo aver impattato contro il fondale sabbioso. Il ragazzo si trovava in spiaggia con un amico.

Tutto è successo in pochissimi istanti, quando i due, incuranti del divieto di accesso, hanno scavalcato le corde che sbarrano il passaggio per tuffarsi in mare. Nonostante i divieti e i cartelli che informano del pericolo del tuffo per l'acqua bassa, hanno preso la rincorsa, per tentare un tuffo più acrobatico. Ma per uno dei due l'impatto con il fondale marino è stato violentissimo. Il giovane, infatti, non ha fatto i conti con la bassa marea e per questo ha battuto la testa sulla sabbia, provocandosi una lesione spinale. Una volta riemerso è subito apparso stordito, mostrando delle difficoltà nel muoversi. L'allarme è scattato immediatamente. Ad intervenire sono stati i bagnini della Jesolo Turismo che prestano servizio in quella zona che non sono riusciti a bloccare i due amici prima del tuffo visto che il tutto è avvenuto in una manciata di secondi. Direttamente sulla spiaggia sono arrivati i soccorritori con l'autoambulanza del 118 del locale pronto soccorso, dove il ragazzo è stato inizialmente trasferito. Una volta stabilizzato è stato portato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti e dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni avrebbe riportato una lesione spinale, con il rischio di rimanere paralizzato, anche se è sempre rimasto cosciente.

Non è la prima volta che sulla spiaggia di Jesolo avviene un incidente di questo tipo. Anzi, nel corso degli anni si è registrata, purtroppo, una lunga scia di episodi simili. Per questo il Comune e l'Ulss 4, da tempo hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sottolineando il pericolo di queste bravate. Per lo stesso motivo, nei pontili, sono presenti i cartelli con il divieto di tuffarsi, scritti anche in lingua straniera. E come se non bastasse da quest'anno è stato anche sbarrato l'accesso ai pontili, anche in questo caso con cartelli di divieto e corde che bloccano il passaggio. Ma soprattutto nei weekend, il divieto viene puntualmente disatteso e molte persone continuano a frequentare ugualmente le dighe, tra le zone più ambite della spiaggia per prendere il sole.

MOMENTI DI TENSIONE

Per questo ieri mattina, nella zona di piazza Trieste, ci sono stati dei momenti di tensione con alcuni bagnanti che si erano piazzati nei pontili ed erano stati richiamati dai bagnini che hanno chiesto il rispetto delle regole, salvo essere ricoperti di offese. Il Comune più volte ha pensato a una campagna pubblicitaria choc, installando nei pontili delle immagini con persone rimaste in carrozzina dopo essersi tuffate dalle dighe.

Giuseppe Babbo

