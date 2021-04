Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTE«Deve essere andato giù velocemente, come una pietra» ha spiegato Soleman B. Ponto, analista militare indonesiano, poco dopo l'annuncio ufficiale dell'Ammiraglio capo della Marina, Yudo Margono: il KRI Nanggala-402 non è più da ieri un sottomarino scomparso ma un sottomarino affondato. Ai giornalisti, Margono ha mostrato le prove del probabile disastro: un tubo di grasso, di quello usato per lubrificare i periscopi, un...