AOSTA È precipitato dal Mont Dolent, nel massiccio del Monte Bianco. Un volo di 400 metri, davanti allo sguardo terrorizzato del fratello e di un amico, che non gli ha lasciato scampo. La libertà riassaporata si è trasformata in tragedia per uno snowborder svizzero di 27 anni, residente a Berna, ennesima vittima della montagna in questa Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Dallo scorso 4 maggio, giorno della fine del lockdown totale, sono numerosi gli incidenti, compresa la valanga che nei giorni scorsi ha ucciso in Valtellina Matteo Bernasconi, il noto alpinista comasco parte del famoso gruppo alpinistico dei Ragni di Lecco.

La voglia di tornare in vetta dopo settimane di prigionia tra le mura di casa, una ripartenza sportiva per lasciarsi alle spalle le restrizioni imposte dal Coronavirus, sono il comune denominatore degli incidenti di queste due settimane. La vittima di ieri mattina, partita dal versante elvetico della montagna, è precipitata sul versante Sud a 3.800 metri di quota, mentre scendeva dalla vetta del Mont Dolent. L'allarme è scattato poco prima delle 10; sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118 con l'elicottero, ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La salma è stata trasportata al cimitero di Courmayeur (Aosta), dove sono arrivati i parenti per il riconoscimento. Delle indagini si occupa la guardia di finanza di Entreves, che ha già raccolto le deposizioni dei due testimoni.

Lo snowboard è soltanto l'ultima vittima della montagna in questi giorni di ripartenza. Lo scorso 8 maggio un altro svizzero, uno scialpinista di appena vent'anni, è morto travolto da una valanga sul versante elvetico del Mont Brulè.

