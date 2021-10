Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCIDENTEALTIVOLE (TREVISO) Ha dell'incredibile l'incidente con effetto domino successo sabato sera ad Altivole, in provincia di Treviso: un'auto esce di strada e abbatte un traliccio dell'alta tensione. Il pilone cade sulla carreggiata, sbarrandola completamente, non prima di aver tranciato la linea della bassa tensione. Risultato: conducente e passeggero miracolosamente illesi ma ore di blackout per i residenti della zona. E strada...